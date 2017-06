Vueling Airlines  : Envolez-vous vers la destination de votre choix avec Virgin Radio

Envie de souffler le temps d’un weekend ? Virgin Radio avec la compagnie aérienne Vueling s’occupent de vous régaler ! Envolez-vous avec Vueling Airlines depuis Paris vers Barcelone, Porto, Ibiza, Londres, Prague, Copenhague, Vienne… Près de 30 destinations européennes en vol direct depuis Paris vous attendent, histoire de se la kiffer un peu.

Du 5 au 11 juin, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez votre aller-retour vers près de 30 destinations européennes de votre choix ! Comment participer ? C’est très simple, répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées et sans oublier de lire le règlement. Bonne chance à tous, et puis, découvrez l’Europe grâce à Virgin Radio !