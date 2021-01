Voyagez à NYC avec le dernier clip de Gaël Faye (VIDEO)

Il y a quelques mois, en novembre 2020, Gaël Faye faisait son grand retour sur le devant de la scène musicale avec l'album Lundi Méchant. Il faut dire qu'après l'immense succès de son livre, Petit Pays, sorti en 2016, l'auteur-compositeur-interprète, rappeur et écrivain franco-rwandais avait beaucoup à faire. Primé au célèbre prix Goncourt, son roman a également été adapté au cinéma avec Jean-Paul Rouve et Isabelle Kabano. Mais pour l'heure, c'est avec NYC, un morceau extrait de son dernier opus, que Gaël Faye a décidé de commencer cette année 2021. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à défaut de voyager (crise sanitaire oblige), ce dernier nous transporte tout droit dans l'une des villes les plus célèbres des États-Unis : New York City. L'occasion pour lui de nous partager des images chères à son coeur mais pour un titre aux paroles fortes et engagées.

