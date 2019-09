Vous vous levez tôt ? Vous êtes peut-être psychopathe

Devant le réveil, il y a deux types de personnes : il y a ceux qui n'arrivent absolument pas à ouvrir un oeil avant sept heures et ceux qui, malheureusement, sont contraints de se lever pour aller travailler. Alors on vous l'accorde, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt - du moins, c'est ce que l'on dit. Mais visiblement, les études sont moins optimistes : apparemment, se lever tôt ferait de nous des psychopathes. On s'explique.

Vous vous levez tôt ? Vous êtes peut-être un psychopathe

Une étude intitulée "La morale des alouettes et des chouettes» est assez claire : il existe deux types de mécanismes. Le premier mécanisme est parfait :"la période d'éveil survient quand la pression homéostatique est basse; on se sent en pleine forme", explique Slate. Mais le deuxième est légèrement moins sympa : si les mécanismes s'opposent, alors cela signifie que l'on reste éveillé alors que l'on voudrait dormir (et c'est là que ça se gâte) : «Des recherches suggèrent que vous êtes plus enclin à adopter un comportement contraire à l’éthique et déviant, comme être méchant, intimider vos collègues ou falsifier des reçus», précise Linda Geddes.

En bref, moins vous dormez, plus vous êtes avez de chances de finir psychopathe. Super, hein ?