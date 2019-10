Vous pouvez désormais vous marier... au Mcdo !

Ceux qui se sont déjà penchés sur la question le savent, un mariage ça coûte très cher ! Alors, pour celles et ceux qui n'auraient pas forcément les moyens d'organiser une réception grandiose mais qui souhaiteraient en mettre plein la vue à leur invité, nous avons une idée. En effet, à Hong Kong, il est désormais possible de se marier avec sa moitié dans un McDonald's. Non, vous ne rêvez pas ! Une source CNBC affirme qu'il est désormais possible de se dire "oui" dans 15 restaurants de l’enseigne.

Possible depuis 2011, cette possibilité augmente de plus en plus au fil des ans ! Et visiblement, ça marche ! Selon la porte-parole locale du géant américain, de nombreuses personnes se rencontrent au McDonald's et souhaiteraient boucler la boucle dans le lieu synonyme de leurs débuts ensemble. Coût de l'opération ? À peine 350 euros... À ce prix-là, pas de quoi se priver !