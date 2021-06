Vous ne voulez pas croiser votre ex sur Tinder ? On a la solution !

Nous avons tous déjà vécu ce moment : se (re)mettre sur les applications de rencontre pour mieux réaliser... qu'un ex y est aussi. Est-ce que l'on va swiper ? Non, évidemment. Mais, on ne va pas se mentir, le ou la croiser, ce n'est pas non plus une partie de plaisir. Et la bonne nouvelle, c'est que Tinder vient d'installer une toute nouvelle fonctionnalité qui, normalement, devrait nous éviter de (re)vivre une telle situation.

Comment ne plus croiser son ex sur Tinder ?

Tenez-vous bien, vous avez moyen de bloquer ceux que vous ne voulez pas croiser : "Pour cela, il vous suffit de connaître le numéro de téléphone de la personne concernée. Dans les paramètres, vous pouvez connecter votre liste de contact avec l'application, et ainsi choisir manuellement les personnes à bloquer", détaille le magazine Grazia. Si vous ne voulez pas partager votre liste de contacts, pas de panique : il vous suffit d'entrer le entrer le numéro de la personne concernée. Easy, comme diraient nos voisins américains.

Petit bonus, la personne bloquée ne le saura jamais. Vous pouvez donc swiper tranquillement l'esprit léger !