Vous détestez vos cadeaux Noël ? Voici ce qu'il faut faire !

A Noël, il y a toujours un risque de se retrouver avec un cadeau que l'on déteste : votre tante ne vous a pas vu depuis dix ans, elle ne pouvait pas savoir que ce bonnet ne vous plairait pas, elle ne pouvait pas deviner non plus que vous aviez totalement évolué (quoique...). Bref, une fois sur deux à Noël, on finit en tête avec un cadeau qui, franchement, n'a pas sa place chez nous. Mais alors, on en fait quoi ?

1. Le revendre

C'est LA solution numéro un lorsque l'on aime pas son cadeau. La fréquentation des plateformes de reventes explose au moment des fêtes et ce n'est pas pour rien. Alors ne culpabilisez pas : tout le monde fait comme vous et en plus, vous ferez un/une heureux(se).

2. L'échanger

Soyez comme Rachel dans Friends : exigez (presque) toujours le ticket de caisse lorsque vous recevez un cadeau... pourquoi ? Pour l'échanger, évidemment. Bon, pour le plaisir d'offrir et la magie de Noël, on repassera... mais bon.

3. Le donner

Terminez l'année en beauté, faites une bonne action ! Votre cousine a craqué sur votre cadeau ? Donnez-lui. De toute façon, il aurait fini dans un placard, planqué sous vos affaires de ski. Mieux, offrez-le à une association. Vous verrez, on se sent bien ensuite.

4. Le jeter...

Mais pour la planète, on évite d'en arriver là ! S'il vous plaît !

Et si aucune de ces solutions ne vous convient, il vous reste une bonne vielle technique : planquer le cadeau et ne le ressortir QUE lorsque vous voyez la personne qui vous l'a offert... malhonnête ? Non, on dirait plutôt diplomate !