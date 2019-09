Vous avez un iPhone ? Alors vous serez plus heureux en amour !

Si vous recherchez l'âme soeur et que vous possédez un iPhone alors, rien n'est perdu ! Croyez-le ou non, les heureux propriétaires d'iPhone seraient plus heureux en amour. Pourquoi ? Parce qu'ils séduisent plus ! C'est en tout cas ce qu'atteste une étude signée Adopte un Mec :

Iphone VS. Androïd.

Ainsi, l'étude explique que les hommes possédant un Iphone auraient 42,8% de chance de séduire. A contrario, les utilisateurs d'Androïd n'auraient que 37,8% de chances. Mais alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui rendrait les utilisateurs d'iphone plus attrayant ? Bougez pas, on a la liste :

Plus jeunes

Plus diplômés

travailleurs à temps plein

mieux payés

plus soucieux de leur apparence

Messieurs, vous savez donc quoi faire ! Et en ce qui concerne les femmes, sachez que celles qui utilisent un iPhone gagneraient plus de 5 points en matière de séduction. C'est le moment d'investir dans l'iphone 11 !