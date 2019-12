Vous avez des chances de divorcer si...

Si vous êtes marié(e), alors peut-être savez vous que Facebook est, le plus souvent, source de divorce. Mais, ce n'est pas ce qui intéresse le Virgin Tonic ce matin. En fait, on a trouvé un autre élément déclencheur au divorce... Selon une étude américaine (relayée par Femme Actuelle) menée par des chercheurs de l’Université de Brown et d’Harvard, sachez que vous avez 75% de chances de vous séparer de votre conjoint(e) si vos amis en couple divorcent...

Si vous amis divorcent, alors vous aussi !

Les chances de vous séparer sont encore plus importantes si vous continuez à côtoyer des amis divorcés. Pourquoi ? Tout simplement parce que la probabilité de rompre avec votre partenaire dans les deux ans qui suivent augmente de 147 %. C’est surtout parce que vous êtes aussi tenté par le fait de vous changer les idées avec eux… Alors si vos amis se séparent, prenez le temps de faire le ménage dans votre tête avant de les accompagner dans le premier bar qui vient !