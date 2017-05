Le best of Twitter du Meilleur Jeu du Monde !

Avec le Meilleur jeu du monde, Axelle a remporté 30.000 euros. Camille vous l'avait dit, pour gagner, il n'y avait pas besoin de s'inscrire : il vous suffisait seulement d'être vous-mêmes et c'est en répondant à quelques critères que vous pouviez vous qualifier. Pendant près de trois heures, vous avez été nombreux à participer et à partager vos impressions ainsi que vos commentaires - et ce, malgré le bug de Twitter ! Alors évidemment, on ne pouvait pas vous laisser sans un petit best-of.

@CamilleCombal C'était Topissime !!!!! #LeMeilleurJeuDuMonde est très clairement LE meilleur jeu du monde !!!! — Pom Tovuorp (@tovuorp) 19 mai 2017

@VirginTonicOff Je rigole si au final tous ces critères ne correspondent à personne XD #VirginTonic #LeMeilleurJeuDuMonde — BAMAS Quentin (@Quentin_BAMAS) 19 mai 2017

@CamilleCombal C'était Énorme ! La fille avec le Auchan ... elle a vendu du rêve ... le concept ... ???? Top Top Top #VirginTonic — Christophe Marie (@Chrismarie2a) 19 mai 2017

@VirginTonicOff 9/10 pour moi !! Mais forcement c'est le dernier critère qui m'as mit OUT ???? !! Mais j'adore le concept de ce nouveau jeu !!!!!#VirginTonic — Max Poki ???? (@slimteemak) 19 mai 2017

Quand t'as les frissons alors que t'as pas gagné les 30000€ ! #VirginTonic #meilleurjeudumonde — Aurélie Garcia (@Aur_garcia) 19 mai 2017

Vous nous mettez en angoisse ???????????? #VirginTonic — ✨ Audrey ✨ (@audrey_fltt) 19 mai 2017

Une pensée émue pour @LeBaronTissot qui va avoir des acouphènes à forces d'entendre le standard sonner ???????? #MeilleurJeuDuMonde #VirginTonic — ✨ Audrey ✨ (@audrey_fltt) 19 mai 2017

@CamilleCombal Oh oui quand tu veut on rejoue , c'était stressant mais j'ai adoré ???????? #MeilleurJeuDuMonde #VirginTonic — Gwen (@gweninette73) 19 mai 2017

Une fois de plus, on a passé une matinée de folie avec le Virgin Tonic ! Camille, Laure, Clément, Ginger et Nico vous donnent rendez-vous dès lundi pour une nouvelle semaine !