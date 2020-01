"Vous allez me voir dans toute ma splendeur" : Shakira se confie sur sa prestation au Superbowl !

En septembre 2019, l'organisation en charge du Superbowl annonçait officiellement que Shakira et Jennifer Lopez se produiraient en duo lors de la mi-temps de cet événement majeur aux Etats-Unis. Véritable institution du monde audiovisuel, ces quelques minutes de show auront vu passer les plus grands performers de ces dernières décennies, à l'image de Madonna, Michael Jackson ou encore Beyoncé. Cette fois-ci, ce seront donc les deux chanteuses d'origine latino qui soulèveront le Hard Rock Stadium à Miami. Et à quelques semaines du moment fatidique, Shakira s'est confiée sur la préparation physique et mentale de cette prestation visionnée par des milliards de personnes à travers le monde.

"Vous me verrez dans toute ma splendeur, ce qui veut dire que je serai, genre, très stressée" a affirmé l'interprète de Waka Waka au journaliste de 60 minutes, Bill Whitaker avant d'ajouter "Je pense que le message sera : 'Écoutez, je suis une femme. Je suis une Latino. Il n'a pas été facile pour moi d'en arriver là où je suis. Et le fait d'être au Super Bowl est la preuve que tout est possible. Que les rêves d'une petite fille de Barranquilla, en Colombie, étaient faits de quelque chose dont les rêves sont généralement faits et je vais être là, à donner tout ce que j'ai.'" Des paroles encourageantes pour les nombreux fans de la star qui auront probablement les yeux rivés sur leur écran le soir de la finale de l'événement sportif. On à hâte.