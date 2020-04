Votre signe Astro explique votre célibat !

Avis aux célibataires ! Si vous vous languissez d'être seul(e) et qu'en plus, vous ne comprenez pas pourquoi (vous êtes génial(e) et tout le monde le sait), alors on a peut-être trouvé une explication. Et si votre signe astro était la raison de votre solitude ? On le sait, les planètes régissent parfois un peu (voire beaucoup) nos vies - si vous ne nous croyez pas, sachez que vos insomnies ponctuelles sont peut-être liées aux pleines lunes.

Pourquoi êtes-vous célibataire ?

Cancer : votre tendance à vous renfermer sur vous-même pourrait bien vous jouer des tours... Parfois, vous ne supportez pas que votre partenaire vous colle (on vous comprend).

Lion : Revoyez vos critères ! A vouloir trop de qualités chez une personne, on finit parfois seul... l'amour, c'est aussi accepter les défauts de l'autre !

Vierge : MONTREZ VOS SENTIMENTS ! Ce n'est pas un signe de faiblesse, on vous le jure !

Balance : vous recherchez un idéal qui, concrètement, est impossible à atteindre. Alors accepter l'autre tel qu'il est. Il vous accepte bien, vous !

Scorpion : vous êtes beaucoup trop jaloux(se)... et ça vous perdra.

Sagittaire : vous avez peur de vous sentir enfermé(e) dans une relation. Mais être en couple ne signifie pas nécessairement être en prison !

Capricorne : Vous êtes beaucoup trop froid(e)... comme les Vierges ! Arrêtez d'imposer des distances et vous verrez, tout ira mieux.

Verseau : vous êtes parfois trop indépendant... L'autre a du mal à trouver sa place dans le tourbillon qu'est votre vie.

Poisson : ultra romantique, vous partez parfois trop vite, trop loin... et ça peut faire peur !

Bélier : Parfois, vous pouvez montrer un côté tyrannique... chillez un peu !

Taureau : Quand vous aimez, vous êtes parfois trop possessif... et ça, c'est étouffant pour l'autre.

Gémeaux : Arrêtez de promettre monts et merveilles simplement pour arriver à vos fins.

Alors, vous y voyez plus clair ?