Votre signe Astro est-il l'un des plus chanceux ? On a la réponse !

On ne va pas se mentir, nous ne sommes pas tous égaux devant la chance. Alors que certains enchaînent les petites tuiles, d'autres ont parfois l'impression de vivre dans un Disney. Il y a ceux qui pensent que la chance se provoque et ceux qui, dépités, ont lâché l'affaire. Bref, la chance, c'est un vaste programme. Et justement, on se demandait : notre signe astro influe t-il sur la chance ? Et si oui, quels sont les signes les plus chanceux ?

On connait les signes les plus chanceux !

Cancer

Chez les cancer, la chance se manifeste surtout sur le plan familial. Et ça tombe bien, c'est de loin ce qui vous importe le plus.

Bélier

Chers Béliers, vous êtes chanceux au travail ! Et vu que vous êtes du genre à relever tous les défis, ça vous réussit.

Scorpion

Vous faites confiance à votre intuition et le plus souvent, c'est côté argent que vous êtes le plus chanceux !

Gémeaux

Votre chance se manifeste avec vos amis mais aussi, au jeux !

Lion

Beaucoup vont vous envier mais chers Lions, c'est en amour que vous êtes le plus chanceux !

Vierge

Méticuleuse, la Vierge planche et étudie tout ce qui lui passe sous la main. Résultat, c'est dans ses études qu'elle est la plus chanceuse.

Taureau

Vous les Taureaux, vous avant de la chance en amour et côté argent.