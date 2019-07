Votre signe astro en couple, ça donne quoi ?

Chacun à ses qualités, ses défauts et parfois, c'est difficile de vivre ensemble. On le sait, le couple demande des efforts et des compromis. Mais alors, vivre en couple avec vous, à quoi est-ce que cela ressemble ? Justement, on s'est posé la question et on a listé tout ça - selon votre signe astro. C'est cadeau !

Bélier : En couple, vous êtes prêt à vour battre pour votre partenaire et, en plus, vous faites preuve d'honnêteté. Le bonus ? Vous êtes du genre à embellir sa vie, le soleil , c'est vous !

Taureau : Taureau, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour conquérir l'autre parce que vous connaissez sa valeur. Vous savez lui laisser son espace , comme savez l'épauler : vous êtes parfait(e) !

Gémeaux : Même occupé(e), vous savez dégager du temps pour votre partenaire. Et comme vous ne supporter pas l'ennui, vous tentez toujours de nouvelles choses !

Cancer : Avec l'autre vous êtes doux comme un agneau. Mais dès qu'on cherche votre moitié, vous devenez une autres personne.

Lion : Lion, vous défendez l'autre comme si c'était vous ! Par contre, attention à la jalousie !

Vierge : les vierges sont capables de faire le grand ménage chez l'autre (et dans sa vie). Vous le respectez, aussi longtemps qu'il/elle vous respectera.

Balance : En tant que Balance, vous demandez toujours l'avis de l'autre avant de prendre une décision. Mieux , vous êtes capable de changer d'avis si cela ne correspond pas à ses attentes.

Scorpion : Vous ne lâchez rien tant que vous n'avez pas ce que vous voulez. Lorsque l'on est avec vous, il faut s'attendre à de la passion !

Sagittaire : Un sagittaire sait faire preuve de douceur, comme de force. Mieux vaut ne pas s'attaquer à votre partenaire.

Capricorne : Vous apprenez de l'autre et surtout, quand vous aimez, c'est pour toujours !

Verseau : Vous revenez toujours vers l'autre si vous l'aimez vraiment. Aussi, vous pourriez changer le monde pour lui/elle.

Poisson : Vous emporteriez ses secrets jusqu'à la tombe !

Alors, vous vous reconnaissez ?