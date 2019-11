Votre caractère selon votre signe astrologique !

Si vous en doutiez encore, on préfère vous le redire : oui, votre signe astrologique joue sur votre caractère. Et puisque ce matin, le Virgin Tonic vous a donné votre horoscope, on a eu envie de pousser un peu plus loin.

Bélier : Signe de feu, le bélier est audacieux ! Courageux, il n'a pas peur de foncer dans le tas. Petit bonus, c'est un leader qui sait prendre des décisions !

Taureau : Si vous êtes Taureau, alors vous êtes signe de terre. Traduction, vous avez un caractère stable et posé. Vous voulez une famille ? On vous conseille direct de vous poser avec un Taureau !

Gémeaux : Ah, les Gémeaux ! L'un des signes les plus légers du zodiaque ! Toujours prêts à rire et à s'amuser, ils sont les premiers à vouloir passer du bon temps.

Cancer : si vous êtes Cancer, alors vous avez un caractère tendre et nostalgique. Attention cependant à ne pas trop vous cacher dans votre carapace !

Lion : Attention, signe sulfureux ! Le lion aime briller, il aime faire impression auprès des autres.

Vierge : Ah, les vierges. Vous faites preuve de modestie et d'humilité. D'un caractère sérieux vous êtes, vous aussi, très stable !

Balance : Très intellectuelle, la Balance a besoin d'équilibre et d'harmonie.

Scorpion : Si le scorpion peut paraître égoïste, il est aussi très sensible ! Et le plus beau, c'est que son côté mystérieux donne envie de le connaître.

Sagittaire : Très drôle, le Sagittaire sait s'intégrer très vite. Son tempérament combatif lui donne la force de relever tous les défis.

Capricorne : Si vous avez un capricorne dans votre entourage, sachez que vous pouvez lui faire confiance ! très stable et concret, il ne vous décevra pas.

Verseau : Très original, le verseau ne supporte pas la routine. Pour s'épanouir, il a besoin de changement... constamment !

Poisson : Les poissons sont timides et, de ce fait, ils n'aiment pas la lumière. Très créatifs, ils sont souvent dotés de talents artistiques.

Alors, vous vous reconnaissez ?