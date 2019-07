Vos qualités et vos défauts en amour grâce à votre signe Astro, c'est cadeau !

Se mettre en couple demande beaucoup d'efforts - une fois la lune de miel passée. On ne va pas se mentir, au bout de six mois, une fois que l'on est sobre et que l'été a fait place à l'hiver, on découvre souvent notre partenaire sous son vrai visage. Traduction, ses défauts nous sautent au visage. Et justement, on s'est posé la question : quels sont les plus gros défauts (mais aussi les qualités) des signes en amour ? Réponse tout de suite !

Bélier : Un Bélier vous défendra contre vents et marées, envers et contre tout. MAIS on ne va pas se mentir, il est très susceptible .

Taureau : Si vous finissez avec un Taureau, soyez sûr(e), qu'il/elle vous offrira tout ce dont vous avez besoin. Le seul bémol ? Son côté collant. Dites adieu à votre espace !

Gémeaux : Etre avec un Gémeaux, c'est comme être en couple avec son meilleur pote. Petit bonus, il prend soin de vous. Mais paradoxalement, parfois, il/ elle se montre distant(e).

Cancer : Un cancer a tendance à jouer de son sarcasme (donc, on ne s'ennuie pas). Son seul problème, ce sont ses sautes d'humeur... difficiles à gérer .

Lion : Un lion fera tout ce qui en son pouvoir pour que vous vous aimiez (oui oui) ! Son pire défaut ? Toujours vouloir dominer la relation .

Vierge : Un Vierge vous encouragera dans tout ce que vous entreprenez, même les projets les plus fous. Mais il aura taussi endance à se plaindre et ça, à force, c'est épuisant.

Balance : Avec vous, une Balance va déborder d'affection. Mais encore faut-il pouvoir passer du temps avec. Parce que c'est ça, leur problème, ne jamais avoir de temps.

Scorpion : Un Scorpion dégagera tout le temps pour vous ET il répondra à vos messages. Par contre, il a de (très) gros problèmes de confiance.

Sagittaire : Un Sagittaire vous suivrait au bout du monde ! Mais comme la Balance, il est parfois difficile de l'attraper dans le tourbillon de son quotidien.

Capricorne : Un Capricorne sera toujours là pour vous, même dans les pires moments. Mais parfois, on se demande sincèrement s'ils ont une âme, un coeur... bref, un truc qui bat à l'intérieur .

Verseau : Une fois qu'un Verseau se sera finalement ouvert à vous (AMEN), votre relation sera mille fois plus fortes. Mais encore une fois, il est difficile à attraper...!

Poisson : Un Poisson sera toujours à l'écoute et si vous êtes chanceux, il vous fera même des cookies... mais son petit côté drama queen peut être difficile à suporter : il/elle panique pour tout !

Et vous, quel est votre signe ?