Voici les clips les plus regardés en 2019 !

C'est officiel, qui dit fin d'année dit aussi l'heure du bilan ! Après les classements de la plateforme Spotify, c'est au tour de YouTube de faire les comptes. En effet, le géant américain vient de délivrer la liste des clips vidéos les plus vus en France en 2019. Et le résultat est plutôt inattendu. On découvre ainsi que PNL arrive en tête avec son morceau Au DD filmé depuis le haut de la Tour Eiffel et qui cumule plus de 128 millions de vues, suivi par Pookie d'Aya Nakamura, puis Eva Queen, Soprano et enfin la chanteuse albanaise Dhurata Dora. Et si vous les avez déjà oublié, retrouvez-les tous ci dessous :

AU DD - PNL

ON FLEEK - EVA QUEEN

POOKIE - AYA NAKAMURA

LE COACH - SOPRANO