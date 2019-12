Maroon 5, Justin Bieber, Miley Cyrus... Voici tous les albums prévus pour 2020 !

C'est officiel, les années 2010 son bel et bien terminées ! Pour l'occasion, de nombreux artistes semblent avoir attendu le moment opportun pour dévoiler leur nouvel album. En l'occurence, l'année 2020. C'est en tout cas ce que révèle le compte Twitter PopCrave qui vient d'établir une liste de tous les chanteurs et chanteuses qui devraient (normalement) sortir un opus dans les mois qui viennent. Parmi eux, on notera les très attendus projets de Justin Bieber, des Maroon 5, de la talentueuse Dua Lipa ou encore de celles qui animeront la mi-temps du prochain Superbowl, Shakira et Jennifer Lopez. Bref, une année qui s'annonce chargée dans l'univers musical et qui pourrait bien nous réserver de belles surprises. on vous laisse jeter un coup d'oeil et tentez de découvrir si l'un de vos artistes favoris prépare quelque chose...

Artists confirmed/anticipated to drop albums in 2020 (1/3):Selena GomezHalseyKeshaJustin BieberDemi LovatoSam SmithDua LipaNormaniCardi BMaroon 5Grimes BTSBLACKPINKNiall HoranLana Del ReyMiley CyrusHAIMKelly ClarksonMegan Thee StallionThe WeekndAlly Brooke — Pop Crave (@PopCrave) December 17, 2019

Artists confirmed/anticipated to drop albums in 2020 (2/3):LauvCharli XCXRita OraTeyana Taylor Allie XTame ImpalaLittle MixJoJoLauren JaureguiCity Girls Kehlani PartyNextDoorCharlie PuthDinah JaneAlanis MorissetteMeghan Trainor Ava MaxThe 1975J. ColeMigos — Pop Crave (@PopCrave) December 17, 2019