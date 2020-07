Voici les artistes les plus diffusés en radio en 2020 !

La société Yacast vient de révéler la liste des titres les plus diffusés durant le premier semestre de cette année ! Des résultats publiés dans la foulée par le SNEP (Syndicat National de l'Edition Phonographique) sur leur compte Twitter. Ainsi, on découvre que le classement est largement dominé par les artistes anglo-saxons tels que The Weeknd (1ère place), Nea (2e), Lewis Capaldi (3e) ou encore Freya Ridings (8e). Du côté des français, ces derniers se font plus rares. On relève tout de même la présence de Soprano (12e), Clara Luciani (13e place), Angèle (18e) et Vitaa et Slimane (16e).

Même si la présence de certains titres ne nous surprend pas réellement - The Weeknd ou Doja Cat par exemple - d'autres artistes tels que Nea ou Regard débarquent en tête du classement à la surprise générale. Propulsés par leur tube respectif, ces derniers ont grandement été diffusés par Virgin Radio qui peut se vanter d'avoir lancé quelques-uns de ces artistes.