Voici les aliments les plus détestés par les français !

Les chroniqueurs du Virgin Tonic n'auront pas mis très longtemps avant de découvrir quels étaient les aliments les plus détestés par les français ! En effet, même si les enfants sont souvent difficiles concernant les aliments, il est fort probable qu'à l'âge adulte, ces derniers n'aiment toujours pas tel ou tel produit. Bien évidemment, vous vous douterez probablement que ce ne sont pas les plats sucrés qui seront dans le classement. Pourtant très bon à la santé, ce sont les légumes qui ne trouvent pas les faveurs des français. Mais alors, parmi la masse de légumes disponibles dans nos supermarchés, lesquels sont ceux qui sont les plus détestés ? On vous présente le classement :