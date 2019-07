Voici les 5 candidats encore en lice pour interpréter Elvis Presley dans un prochain biopic !

Voilà déjà plusieurs mois que Baz Luhrmann annonçait la réalisation très prochaine d'un biopic sur Elvis Presley. Une période propice à ce genre de long-métrage puisque celui sur Freddie Mercury (Bohemian Rhaspody) ou Elton John (RocketMan) ont véritablement cartonné. Et alors que le réalisateur de Moulin Rouge, Romeo + Juliet ou encore Gatsby, le Magnifique serait à la recherche de la perle rare qui incarnera le King, les médias viennent d'annoncer qu'il ne resterait que cinq noms en lice.

Selon le très sérieux The Hollywood Reporter, ce serait donc Ansel Elgort, qui tourne actuellement pour Steven Spielberg dans le remake de West Side Story, Aaron Taylor-Johnson, la star de Kick-Ass et d'Avengers : Age of Ultron, Miles Teller (Whiplash, Too Old to Die Young, etc.), Harry Styles (l'ancien beau gosse des One Direction) ou encore Austin Butler, qu’on apercevra dans le prochain Tarantino, Once Upon a Time… in Hollywood, qui seraient les derniers candidats à intéresser le grand Baz Luhrmann. Affaire à suivre !