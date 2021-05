Voici la recette des Cookies Sticks à l'huile de CBD (et vous allez adorer)

S'il y a un biscuit tout le monde d'accord pour le goûter (et même à n'importe quel moment de la journée), c'est bien le cookie. Et justement, aujourd'hui, on vous propose une recette de cookies sticks à l'huile de CBD. Merci Démotivateur.

Si vous ne savez pas ce qu'est le CBD, pas de panique : "ce proche parent du cannabis est extrait du plant de chanvre et consommé majoritairement sous forme d’huile, mais il ne produit pas les effets psychoactifs attribués au THC (la fameuse substance qui fait « planer »)", explique ainsi Démotivateur. En fait, le CBD est plutôt utilisé en guide de relaxant et petit bonus, c'est un excellent anti-inflammatoire. Alors pour joindre l'utile à l'agréable, voici une petite recette (facile).

45 g de fécule de maïs

55 g d’eau tiède

140 g de sucre de canne

85 g d’huile neutre

40 g de lait de soja

20 g de vinaigre de cidre

1 gousse de vanille

20 gouttes d'huile de CBD à 15 % La Ferme du CBD

285 g de farine

5 g de bicarbonate alimentaire

1 pincée de sel

80 g de pépites de chocolat

60 g de noix de pécan

200 g de chocolat pâtissier

Avant tout, versez la fécule de maïs dans un saladier avec l’eau. Mélangez le tout à la fourchette jusqu'à obtention d'une pâte lisse. Ajoutez le sucre de canne, l'huile et l'huile de CBD, le lait végétal, le vinaigre de cidre, les grains d’une gousse de vanille, le bicarbonate alimentaire et le sel et mélangez le tout au fouet. Après cela, ajoutez la farine, les 2/3 des pépites de chocolats et mélangez à la maryse.

Enchaînez en étalant la pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé, tentez d'obtenir une forme rectangulaire, sur environ 5 mn d'épaisseur. Ajoutez le reste des pépites de chocolat et enfournez environ 30 minutes à 150 °C. Une fois vos rectangles sortis du four, découper les en sticks de 2 cm.

Il ne vous reste plus qu'à déguster !