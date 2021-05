Il y a quelques semaines, de nombreux internautes se sont levés tôt (ou couchés tard) afin d'observer la Lune Rose. Ce mois-ci, on change de couleur (et d'ambiance) avec la Pleine Lune "de sang" - qui doit son nom à la toute première éclipse de 2021. Mais, que signifie tout cela au juste ?

Fin d'un chapitre

Ce qu'il faut noter d'abord, c'est que les éclipses sont avant tout significatives de changement : on termine un chapitre, une ère... bref, vous avez saisi l'idée : "En astrologie, les éclipse lunaires sont reconnues pour accélérer le changement dans notre vie", explique le média Billie. Mais attention, encore faut-il être prêt(e) à accueillir ce fameux changement. Alors on vous l'accorde, pour certain(es), ce changement pourra se montrer radical et soudain... difficile de trouver son équilibre là-dedans. Mais promis, c'est pour le meilleur.

Pleine Lune en Sagittaire

Sagittaire qui, vous le savez peut-être, est un signe qui met à l'honneur à l'apprentissage. Le sagittaire n'est pas le genre à se reposer sur ses lauriers : au contraire, il explore et part à l'aventure. Or, c'est justement ce qui pourrait vous arriver. Alors évidemment, vous n'allez pas prendre votre sac à dos et partir au bout du monde comme Vianney en une nuit. Par contre, vous ressentirez peut-être le besoin de vous détacher de tout ce qui vous retient pour mieux explorer votre potentiels et les différentes possibilités qui s'offrent à vous.

Ce qui va changer la pleine lune de sang pour vous

Les signes les plus touchés

Chaque pleine lune est différente alors évidemment, tous les signes ne sont pas toujours impactés. Cette fois, les signes qualifiés de «mutables» (Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons) seront les plus touchés. Si vous êtes Bélier, Lion, Balance et Verseau, alors votre destin devrait changer pour le meilleur !

Et si vous n'y croyez pas, vous pouvez toujours admirer les différents clichés publiés sur la toile !