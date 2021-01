Virgin Tonic : Voici 3 manières infaillibles de tenir ses bonnes résolutions !

Qui dit nouvelle année dit aussi bonnes résolutions ! Et cela, tout en sachant que c'est la même chanson au fil des ans... Néanmoins, il paraît impensable de commencer 2021 sans se fixer de nouveaux objectifs. Mais attention, les tenir n'est pas une mince à faire. C'est pour cela que des chercheurs suédois et britanniques semblent avoir trouvé trois solutions idéales pour ENFIN tenir ses bonnes résolutions. Ginger nous les partage ce matin dans la première émission du Virgin Tonic de l'année. Notez-les bien !

Avoir des objectifs réalistes et bien réfléchir à la façon d’y arriver. Viser trop haut ne semble pas la solution appropriée.

Il faut formuler ses résolutions de manière positive dans son esprit. L'usage des mots est primordial dans la formulation de ces bonnes résolutions. Il ne faut pas être dans le négatif.

Parler de vos nouvelles habitudes autour de vous, de manière publique. De cette façon, on sera moins enclin à les abandonner rapidement.

"Dans beaucoup de cas, reformuler votre bonne résolution peut clairement marcher. Par exemple, vous aurez plus de chances de perdre du poids en vous disant : Je mangerais plus de fruits, que : Je vais arrêter de grignoter des sucreries" explique très simplement Per Carlbring, professeur de psychologie à l’Université de Stockholm et auteur principal de l’étude, dans un communiqué. Toutefois, cela n'est pas une solution qui va vous permettre de tout réussir sans motivation. "Il n’y a pas de solution miracle", admet finalement John Norcross, professeur de psychologie à l’Université de Scranton, aux États-Unis. "Beaucoup de choses différentes contribuent à réussir à tenir les bonnes résolutions" conclut-il. On vous a donné quelques conseils, mais vous savez ce qu'il vous reste à faire !