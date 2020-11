VOGUE US choisit Harry Styles pour sa couverture de décembre

Harry Styles est sur tous les fronts : l'artiste britannique a dévoilé son excellent deuxième opus (Fine Line) il y a onze mois mais la pandémie l'a empêché de le défendre sur scène. Or, ce n'est pas une raison pouur se laisser abattre : l'interprète de She n'a pas cessé d'en faire la promotion et a récemment dévoilé le clip de Golden. En parallèle, il a rejoint Billie Eilish pour une mini-série signée Gucci tout en retrovuant les plateaux de cinéma. Bref, vaste programme. Et l'histoire continue : pour cette fin d'année, VOGUE US l'a choisi en couverture. Voyez plutôt :

"Je pense qu'avec le deuxième album j'ai abandonné la peur de mal faire... et c'était joyeux et libérateur"

L'occasion pour Styles de revenir sur ses premiers pas au sein de One Direction mais aussi sur son deuxième album : "J'étais en train de trouver mon son en tant qu'artiste solo", explique t-il. "Je pense qu'avec le deuxième album j'ai abandonné la peur de mal faire... et c'était joyeux et libérateur. Je pense qu'en musique, il est très important d'évoluer - et ça s'étend aux vêtements et aux vidéos. C'est pour ça que lorsque l'on se retourne sur Ziggy Stradust de David Bowie ou les différentes ères des Beatles, cette audace est super inspirante".

L'intégralité de l'interview est à retrouver juste ici.