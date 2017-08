Vitalic : Tu Conmigo, votre son #VirginFriday

L'été bat son plein et pour une bonne partie de la France le mauvais temps règne en maître. Chez Virgin Radio, on pense à vous chers auditeurs et on vous réchauffe le cœur ce vendredi avec un Virgin Friday plein de soleil. Chaque fin de semaine, vous connaissez le rituel, on met à l'honneur une chanson récente que vous n'entendez pas ailleurs. Ce vendredi 18 août c'est donc le dernier single de Vitalic, Tu Conmigo feat La Bien Querida, un titre en espagnol, qu'on vous fait écouter toute la journée. Une chanson qui n'est pas sans rappeler le Porque Te Vas de Jeanette.

Si vous aimez la langue espagnole mais que vous n'en pouvez plus de Despacito, on vous a dégoté avec Tu Conmigo, la parfaite chanson de remplacement. Vitalic sortait en janvier dernier son quatrième album, Voyager.