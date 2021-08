Visitez la maison futuriste d'Alicia Keys !

Vous cherchez une villa pour les vacances ? N'en dites pas plus, on a ce qu'il faut. Faites vos valises, on vous emmène visiter la splendide maison futuriste d'Alicia Keys. Cette demeure, appelée la « Razor House » est connue pour avoir inspiré le manoir de Tony Stark (Iron Man) en personne. Estimée à près de 30 millions de dollars, la demeure s’est finalement vendue pour 10 millions de moins."Cette demeure réalisée en 2007 par l’architecte Wallace E. Cunningham possède une structure en flèche avec une vue incroyable sur l’océan. Ce manoir moderne de 10 653 pi2 est situé à La Jolla en Californie. Il comprend quatre chambres, un salon géant avec une cheminée, un espace fitness et une bibliothèque. À l’extérieur de cette demeure à trois étages, on retrouve une maison avec deux chambres d’amis et une piscine à débordement", détaille le média Maison et Demeure.

On ne sait pas vous mais nous, on y passerait bien un été !