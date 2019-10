Virgin Radio Classics : L'histoire derrière The Scientist, le hit de Coldplay

The Scientist est l'histoire d'un scientifique, passionné par son métier et ses recherches, qui délaisse celle qu'il aime et s'en rend compte trop tard. Triste et vivant dans ses regrets, il aimerait tout recommencer pour donner une nouvelle chance à son histoire d'amour. Issu de lopus A Rush Of Blood To The Head sorti en 2002, il a été élu album préféré des anglais de tous les temps. Rien que ça ! Un projet du quatuor Coldplay qui comprend notamment les titres In My Place, Clocks et, bien-sûr, The Scientist.

Seulement voilà, le grand public ignore probablement la manière dont a été imaginé la mélodie du titre. En effet, alors qu'il travaillait sur son nouvel opus dans un studio de Liverpool, Chris Martin aurait trouvé l’inspiration en écoutant l’album de George Harrison, All Things Must Pass. Alors qu'il tentait en vain de jouer au piano l'accord de l'un des titres de l'ancien Beatles, ce sont, par erreur, les premières notes de The Scientist qui lui vinrent. Emballé par sa trouvaille, la mélodie et les paroles de la chansons ne mirent pas longtemps à suivre. Il enregistra la partie piano et chant directement.

Pour cette ballade mélancolique qui demeure un classique de la dernière décennie, Coldplay a forcément voulu frapper fort avec le clip. Et c'est le réalisateur Jamie Thraves qui a eu l'idée de tourner l'histoire... à l'envers. Un clin d’œil au refrain qui précise "back to the start". Ainsi, la chanson avance, mais l’action se rembobine pour revenir au début du scénario. Une prouesse de réalisation qui a valu plus d'un mois d'entrainement au chanteur pour pouvoir bouger ses lèvres de la meilleure qui soit pour réciter les paroles à l'envers. Primé à de nombreuses reprises, The Scientist demeure, encore aujourd'hui, l'un des titres les plus marquants de Coldplay.