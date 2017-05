Virginradio Project : Votez pour votre candidat préféré !

Virgin Radio et le label Tôt ou Tard (Vianney, Shaka Ponk, Yael Naim…) ont lancé un appel à candidature pour le Virgin Radio Project le mois dernier. Qu’est-ce que c’est ? Un grand concours national qui invitait tous les talents passionnés de musique à se lancer et devenir peut-être devenir la star de demain. Le gagnant aura la chance d’enregistrer son EP sur le label Tôt ou Tard et d’être diffusé à l’antenne de Virgin Radio, un tremplin incroyable ! ll fallait envoyer une maquette de deux titres (dont un en français), une vidéo et une bio pour se présenter, et parmi la multitude de candidatures, 55 candidats, 5 pour chaque ville participante, ont été sélectionnés et vous ont été dévoilés la semaine dernière sur notre plateforme. On parie que vous avez déjà un chouchou, ça tombe bien, les votes viennent d’être ouverts !

Pour soutenir votre petit poulain, il va falloir voter en masse. Vous aurez jusqu’au lundi 2 juin pour lui donner votre voix et le faire accéder à la prochaine étape, le 19 juin, où nous vous dévoilerons les 11 candidats retenus issus de toute la France pour la finale du Virgin Radio Project. Une magnifique cérémonie diffusée en Facebook Live aura lieu le 3 juillet prochain à Paris, le grand gagnant désigné par vous internautes et le jury de Virgin Radio recevra alors le Trophée Virgin Radio Project. Bonne chance à tous les talents !