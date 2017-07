Virginradio Project : Quentin est le grand gagnant !

Souvenez-vous, c’était le 29 mars dernier, Virgin Radio avec le label Tôt ou Tard lançaient son tremplin musical national, Virgin Radio Project ! La France entière pouvait s’inscrire, à la clé, l’enregistrement d’un EP, la diffusion sur l’antenne Virgin Radio et un contrat avec le label Tôt ou Tard. Vous avez été des milliers à tenter votre chance, vous avez d’abord été 55 à être retenus, venait ensuite le vote des internautes, pour au final n’être plus que 11 finalistes, représentant chacun une ville de France ! Mardi 4 juillet, au soir, en direct de l’Alhambra à Paris pour la grande finale ! Ce fut une soirée mémorable.

Ouverture des portes ! Ce soir on est à l'@AlhambraParis pour la grande finale du tremplin #VirginRadioProject ???????? pic.twitter.com/C3b22tXNHm — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) July 4, 2017

Vous étiez très nombreux dans la salle pour cette grande finale et cette belle soirée a commencé sur les chapeaux de roues avec Anaël de Montpellier, Quentin de Lille et Marie-Ardouin de Nantes !

Ouverture des portes ! Ce soir on est à l'@AlhambraParis pour la grande finale du tremplin #VirginRadioProject ???????? pic.twitter.com/C3b22tXNHm — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) July 4, 2017

Le public est en kiff, le jury aussi, oui on le sait car nous étions en backstage ! A peine le temps de reprendre ses esprits, c’est déjà le tour de Alfian de Clermont-Ferrand , Fleur Sana de Marseille, Julien LOko de Bordeaux et Babes In Woods de Toulouse !

La soirée se poursuit et vraiment, on n’aimerait pas à être à la place de ceux qui vont choisir le grand gagnant, tant vous étiez tous, les 11, si talentueux ! Allez, c’est maintenant à Mric Taylor de Lyon, Orange Yeti de Rennes , Donamaria de Paris et Ginger H de clôturer la grande finale du Virgin Radio Project en beauté !

Le jury a tranche… ce fut compliqué, mais c’est finalement Quentin de Lille qui a été désigné le grand gagnant du Virgin Radio Project avec son magnifique titre Il Est Temps . Du haut de ses 22 ans, il va enregistrer un EP, il sera diffusé sur notre antenne et un contrat avec le label Tôt ou Tard l’attend ! Un grand bravo à toi Quentin, VirginRadio.Fr te souhaite que du kiff pour la carrière qui t’attend !