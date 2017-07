Virginradio Project : La finale à suivre le 4 juillet sur les réseaux sociaux Virgin Radio ! 

C’était l’annonce qu’attendaient tous les candidats du Virgin Radio Project, le 21 juin, nous vous dévoilions les 11 finalistes retenus pour devenir la star de demain avec Virgin Radio Project, l’immense concours national lancé par Virgin Radio et le label Tôt ou Tard ! Qui de Alfian, Anael, Babes in Woods, Donamaria, Fleur Sana, Ginger H, Julien Loko, Marie Ardouin, Mric Taylor, Orange Yeti et Quentin sera le grand gagnant ? Vous le découvrirez ce mardi 4 juillet lors de la cérémonie finale à Paris ! Notre jury d’experts votera également pour leur candidat préféré !

La cérémonie du Virgin Radio Project sera à suivre sur les réseaux sociaux de Virgin Radio : Twitter, Facebook et Instagram. On espère pour vous que votre chouchou sera le grand gagnant du Virgin Radio Project et deviendra la star de demain !