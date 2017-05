Virginradio Project : Découvrez les 55 candidats sélectionnés !

En partenariat avec le label Tôt ou Tard (Vianney, Yaël Naim, Shaka Ponk…), Virgin Radio a lancé un grand concours national, qui proposait à tous les talents de demain de participer au Virgin Radio Project. Cet incroyable tremplin était ouvert à tous les passionnés de musique rêvant de se faire connaître, ils étaient invités à envoyer leur candidature sous la forme d'une maquette de deux titres (dont un en français), d'une vidéo et d'une bio de présentation. À la clé du concours, le gagnant remportera l’enregistrement de son EP sur le label Tôt ou Tard et la diffusion de sa musique à l’antenne de Virgin Radio. Les inscriptions ont été clôturées le 5 mai dernier et voici enfin la liste des 55 candidats sélectionnés pour la prochaine phase ! Découvrez les par ici.

En tout, ce sont 5 candidats qui ont été retenus par ville participante (Lille, Lyon, Strasbourg, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, Montpelier, Clermont-Ferrand et Paris). Dès le lundi 22 mai prochain à midi vous serez invités, vous internautes, à voter pour votre artiste préféré. Votre poulain a besoin de vous pour devenir la star de demain, n’oubliez pas de lui apporter votre soutien ! Vous avez jusqu'au vendredi 2 juin. Rendez-vous le 19 juin pour découvrir les 11 candidats retenus pour la finale du Virgin Radio Project. Bonne chance à tous les talents !