Virginradio Project : Découvrez le candidat de Montpellier, Anaël

Et voilà, les onze heureux finaliste du Virgin Radio Project ont été désignés ! Parmi eux, on trouve Anaël ! Barbe et moustache implacables, le jeune homme vient de Montpellier. Son univers electro pop devrait vous donner la pêche et on vous propose de le découvrir avec le titre Time To Move On.

Votez pour Anael !

Vous avez apprécié le Time To Move On d'Anaël ? On ne voit qu'une seule solution alors, votez pour Anaël dès maintenant sur la plateforme Virgin Radio Project ! Vous avez jusqu’au 3 juillet 12h pour voter et rendez-vous le 4 juillet pour la grande finale !