Virginradio Project : Découvrez le candidat de Lyon, Mric Taylor

Mric Taylor est l'un des onze heureux finalistes du Virgin Radio Project. Originaire de Lyon, le jeune homme chante en anglais et propose de jolies chansons pop folk, sa guitare n'est jamais loin !

Votez pour Mric Taylor !

Si cela vous a plu, votez pour lui ! Rendez-vous sur le Virgin Radio Project et votez Mric Taylor ! Les votes se tiennent jusqu'au 3 juillet 12h et on vous donne rendez-vous pour la cérémonie le 4 juillet.