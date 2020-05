VirginFriday : Découvrez le titre Be Kind de Marshmello feat. Halsey !

Cette semaine, les équipes de programmateurs de Virgin Radio sont allés vous dégoter le tout nouveau son de Marshmello, en collaboration avec Halsey. Véritable phénomène de la musique dance, le Dj et producteur anonyme figure parmi les artistes les plus écoutés sur la plateforme Spotify (plus de 32 millions chaque mois). Un exploit qu'il compte bien continuer à exécuter grâce à son tout nouveau titre en duo avec l'auteure-compositrice-interprète américaine Halsey. Une philosophie qui correspond parfaitement avec les propos que tient Marshmello : "je veux juste faire de la bonne musique. Ça ne veut pas dire que vous devez savoir qui je suis !".

Comme chaque semaine, nos équipes ont décidé de vous faire découvrir un titre exceptionnel grâce au #VirginFriday. C'est donc Be Kind, un morceau signé Marshmello feat. Halsey qui sera mis en avant sur les ondes de Virgin Radio tout au long de la journée. On vous laisse en profiter...