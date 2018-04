Zedd est un DJ qui, clairement, a le vent en poupe. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, il était dans les nouveautés de Vigin Radio ! Originaire d'Allemagne, il a déjà travaillé avec Selena Gomez, avec Liam Payne ou encore avec Hayley Williams. Bref, tout va bien pour Zedd. En fait, tout va tellement bien qu'il vient de s'offrir une maison à 16 millions de dollars - oui, 16 millions. Et le plus beau, c'est qu'il a offert une visite guidée au magazine AD US. La déco est discutable mais bon, avec une machine à Skittles, six chambres et un jacuzzi, on ne va pas faire les difficiles.

Dans cette villa, on retrouve des distinctions (sachez qu'il a déjà remporté un Grammy) et même une télévision postée à l'extérieur : tout le monde n'aime pas regarder les paysages californiens. On ne sait pas vous mais nous, on y passerait bien nos vacances...!