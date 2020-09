Virgin Tonic : Zazie et Mika feront leur retour dans The Voice pour les 10 ans du programme

Au mois de novembre, The Voice proposera une toute nouvelle saison avec Marc Lavoine, Vianney, Amel Bent et Florent Pagny. Mais, ce n'est pas ce qui va ravir les fans ! Le programme culte de TF1 qui a révélé des talents tels que Les Fréro Delavega, Kendji Girac ou encore Louane s'apprête à célébrer ses 10 ans. Et pour marquer le coup, la chaîne prévoit une saison exceptionnelle avec les coachs les plus emblématiques.

Une saison exceptionnelle !

Cette dernière sera tournée juste après la prochaine saison (dont le lancement est imminent). Zazie et Mika ont d'ores et déjà donné leur accord mais pour l'heure, l'identité des deux autres coachs est encore inconnue.

Vous l'aurez compris, The Voice a encore de beaux jours devant elle !