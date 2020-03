Virgin Tonic : Yoopies, l'appli de garde d'enfants pour le personnel hospitalier

Depuis l'annonce du Gouvernement pour lutter contre le coronavirus, ce sont près de 13 millions d’enfants ne vont plus à l’école. Et évidemment, ceux du personnel médical sont comptés. Heureusement pour les parents réquisitionnés par les hôpitaux en ces temps de crise, la plateforme de garde d'enfants Yoopies lance un appel pour alléger l’emploi du temps du personnel de Santé…

Gardez les enfants du personnel hospitalier !

Les étudiants et personnes qualifiées peuvent s’inscrire pour faire garder leurs enfants. Direction Yoopies pour vous inscrire et vous proposer de garder leurs enfants. L’application vous validera votre profil et vous indiquera selon votre zone, les enfants qui nécessitent une garde.