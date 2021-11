Virgin Tonic : Y'aura t-il plusieurs Spider Man dans le dernier volet de la saga Marvel ?

Le 15 décembre prochain, le troisième volet de Spider-Man, No Way Home, sortira dans les salles obscures. Pour l'occasion, une ultime bande-annonce du dernier long-métrage de l'homme-araignée vient d'être révélée sur la toile (voir ci-dessous). Et à en croire les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, ce projet pourrait bien réunir Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland, qui ont tous les trois interprété le personnage mythique. Même si rien a été confirmé pour le moment, les internautes s'affolent sur la toile en attendant la sortie officielle de ce film qui pourrait nous offrir le fameux Spider-verse que tout le monde attend ! Pour rappel, on sait déjà que No Way Home confrontera Spider-Man aux Sinister Six, nom donné à l'équipe réunissant les super-vilains du comics Marvel (Doc Octopus, le Bouffon vert, Electro, l'Homme-sable etc.).

Galvanisés par une bande-annonce électrique, les fans de la trilogie portée par Tom Holland ont cru y voir des signes qui ne trompent pas. Ainsi, la main qui rattrape Zendaya dans la courte vidéo pourrait être celle d'un autre homme-araignée. De plus, on sait que Marvel est coutumier des personnages effacés dans les bandes annonces. Autant d'indices qui se dévoileront d'ici quelques semaines lors de la sortie de l'un des Marvel les plus attendus de ces dernières années ! On a hâte !