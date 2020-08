Virgin Tonic : Y a t-il eu plus de guêpes cet été ?

Si vous avez passé une partie de votre été en cohabitation avec les guêpes, sachez que ce n'est pas étonnant : l'hiver fut doux et le printemps, lui, humide. Ce simple combo aura suffit à faire de 2020 "une année à guêpes". Mais pas de panique, selon Samuel Jolivet, directeur de l'Office pour les insectes et leur environnement (Opie), il n'y a pas lieu de s'alarmer. N'oublions pas non plus que les guêpes sont essentielles à notre écosystème. "C'est un insecte pollinisateur," explique Samuel Jolivet. "Elle se nourrit de viande pour ses larves et de sucre pour elle-même, qu'elle va chercher dans le nectar par exemple".

À quoi les guêpes servent-elles ? Mal perçues, elles sont pourtant très utiles. Voilà à quoi servent les guêpes.

Une année à guêpe ?

Vous l'aurez compris, les guêpes sont ainsi naturellement attirées par nos tables et nos déjeuners. Mais, il ne faut pas les tuer pour autant ! "C'est une question de conscience et d'empathie envers un autre être vivant, estime le spécialiste. Quand elles quémandent de la nourriture à table, elles ne sont pas dans un mode agressif, rappelle-t-il. La seule agressivité qu'elles vont développer, c'est pour protéger leur nid."

Si vous en croisez, faites attention !