Virgin Tonic : Xiaomi Mi Air Charge, quand sortira ce chargeur sans fil ?

Vous perdez vos chargeurs partout où vous allez ? Pire, votre câble disparaît dès que vous le prêtez ? N'en dites pas plus : Xiaomi a peut-être une solution pour vous : un chargeur (véritablement) sans fil ! La firme semble nous promettre un téléphone chargé partout, tout le temps et qui, en plus, pourrait recharger plusieurs appareils. Nombreux sont ceux qui ont tenté de nous offrir cette technologie mais cette "nouvelle ère véritablement sans fil", c'est Xiaomi qui pourrait bien nous l'offrir.

Sur le papier, ce chargeur semble parfait. Mieux, il est attendu comme le Messie. Seul petit bémol, "le Mi Air Charge n'a aucune date de sortie et l'annonce de Xiaomi ressemble plus au dévoilement d'un prototype qu'à l'annonce d'un produit grand public"; explique les numériques. "Un représentant de Xiaomi joint par The Verge avoue d'ailleurs qu'aucun produit n'est prévu avec cette technologie cette année et ne précise même pas quand pourrait avoir lieu une éventuelle officialisation", poursuit le média.

Autrement dit, il faudra patienter encore un peu avant de profiter de cette technologie.