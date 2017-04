Virgin Tonic : Wingman, l'appli qui aide vos amis à trouver l'amour (pour vous)

"Have you met Ted ?". Si vous êtes fans de la série How i Met Your Mother, vous n'aurez pas de mal à comprendre la signification du terme anglais "wingman". Si l'on peut le traduire comme "copilote" (ici de la drague), on comprend alors pourquoi la nouvelle appli qui va révolutionner vos rencontres s'appelle de la sorte. Car qui vous connait mieux que vos amis ? Disponible en Angleterre, en Australie et aux États-Unis, l'application Wingman arrive bientôt en France alors soyez prêts !

On apprenait ce matin que bien dormir nous rendrait aussi heureux que de gagner à la loterie. Mais aujourd'hui, si vous avez du mal à trouver l'amour, que les applications de rencontres, ce n'est pas votre truc et que vous en avez marre d'être célibataire, on a la solution ! Et si le célèbre wingman de Barney Stinson n'est autre que Ted Mosby, préparez-vous à bientôt avoir le votre ! Comment ça marche ? C'est simple. Grâce à l'appli, vos amis auront la liberté d'envoyer les premiers messages à la/les personne(s) qui pourraient vous plaire, messages reçus en parallèle par le célibataire inscrit (vous). Vous pourrez alors plus ou moins contrôler les dires de votre ami, en fonction de ce qui est dit, ou de demander à un autre copilote de prendre le relais !