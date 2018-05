Virgin Tonic : Will Smith sur l'hymne officiel de la Coupe du Monde !

Quand il faut signer des hymnes sportifs, on fait souvent appel au plus grands. On se souvient de Shakira avec Waka Waka (devenu culte) ou encore de David Guetta et Zara Larsson. Mais cette année, pour la Coupe du Monde, on change de registre. La FIFA est allée chercher une poignée d'artistes internationaux avec, s'il vous plait, Will Smith.

Intitulé Live It Up, l'hymne est donc signé Nicky Jam, accompagnée de Will Smith. On ne va pas vous présenter l'acteur à qui l'ont doit (aussi) des titres cultes comme Wild Wild West ou Miami. Osez nous dire que vous n'avez pas dansé, pour voir ! Et si jamais vous n'êtes pas convaincus, il vous reste le titre de Jason Derulo !