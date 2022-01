Virgin Tonic : West Side Story, Succession... le palmarès des Golden Globes 2022

"L’Association de la presse étrangère de Hollywood, qui constitue le jury de ces prix, est la cible depuis des mois d’accusations de racisme et de corruption qui ont empêché la tenue d’une cérémonie boycottée par les studios", annonce le média Le Monde. Pour la première fois, la célèbre cérémonie s'est tenue à huit-clos le 9 janvier dernier - sans tapis rouge, sans acteurs et sans caméras. Alors que les Golden Globes ont toujours fait office de préambules aux Oscars, difficile de savoir si la cérémonie aura un impact sur la suite...

Meilleure réalisatrice : Jane Campion pour The Power of the Dog

Meilleur scénario : Belfast de Kenneth Branagh

Meilleur film dramatique : The Power of the Dog de Jane Campion

Meilleur acteur dramatique : Will Smith dans La Méthode Williams

Meilleure actrice dramatique : Nicole Kidman dans Being the Ricardos

Meilleur film (comédie, comédie musicale) : West Side Story de Steven Spielberg

Meilleur acteur (comédie, comédie musicale) : Andrew Garfield dans Tick, Tick... Boom!

Meilleure actrice (comédie, comédie musicale) : Rachel Zegler dans West Side Story

Meilleur second rôle masculin : Kodi Smit-McPhee dans The Power of the Dog

Meilleur second rôle féminin : Ariana DeBose dans West Side Story

Meilleure bande originale : Hans Zimmer pour Dune

Meilleure chanson originale : Billie Eilish and Finneas O’Connell pour No Time to Die (extrait de Mourir peut attendre)