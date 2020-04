Virgin Tonic : Welco, la plateforme qui va changer votre vie pendant le confinement

Depuis plus de 40 jours, la France vit au ralenti. Le confinement a bouleversé les habitudes de tous les français - que ce soit leur façon de consommer ou même de recevoir leurs colis. Et justement, pour rendre les choses plus faciles, il existe une plateforme unique en son genre : Welco. Si l'idée de base est de s'appuyer sur l'entraide entre voisins pour mieux récupérer les colis et s'épargner un périple, le confinement a permis au site de se découvrir une nouvelle facette.

A l'époque du confinement, la plateforme permet de mettre en relation les plus vulnérables qui ne pourraient pas sortir de chez eux : via l'application, des volontaires s'inscrivent pour mieux aller faire les courses d'inconnus qui eux, ne peuvent pas mettre le nez dehors.

L'entraide entre voisins et surtout, le tissage des liens sont au coeur de cette belle initiative. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la plateforme Welco !