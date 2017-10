Les soirs de match, il n'y a rien de pire. Du moins, si vous êtes en couple. Vous voyez ce moment fatidique où il faut négocier pour pouvoir regarder un PSG/OM tranquille à la place de Danse Avec les Stars ? Vous le voyez bien ? Eh bien deux toulousains ont peut-être trouvé le moyen de vous aider à y échapper. Avec Watch It, les supporters peuvent suivre leur match tranquillement, chez quelqu'un qui a proposé de les accueillir. Pour comprendre le concept, il faut adapter celui d'Air b'n'b : vous vous inscrivez et le temps d'une soirée, vous squattez le salon de quelqu'un ! Simple, non ?

«Dans l'annonce, j'ai demandé une participation de cinq euros pour les pizzas», explique Karim (hôte et fondateur du site) à La Dépêche. «S'il n'y a pas de repas de prévu, la soirée est gratuite, le but n'est pas de gagner de l'argent», ajoute son ami Enzo Trupiano (visiteur d'un soir ET co-fondateur). Et la bonne nouvelle, c'est que le concept n'est pas uniquement réservé au foot : sachez que le site ne se limite pas qu'au ballon rond et que les fans de rugby ou même de de basket y trouveront leur compte. Qui sait, peut-être qu'un jour on pourra regarder les jeux télé de la même façon ? D'ailleurs, savez-vous quels sont les trois jeux que les français préfèrent ?