Virgin Tonic : Wash Your Hands, lavez vous les mains avec votre chanson préférée

On ne le dira jamais assez : restez à la maison mais aussi, LAVEZ VOUS SOUVENT LES MAINS. Et justement, le site Wash Your Lyrics vous aide à vous laver les mains en musique. On vous explique : rentrer votre chanson favorite sur le site et d'un coup de baguette magique, vous obtenez toutes les étapes pour vous laver parfaitement les mains - le tout calé sur les paroles de votre titre.

Wash Your Hands

Vous choisissez si vous vous lavez les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique et vous n’avez qu’à lire les paroles pour chanter en même temps. Ca correspond en même temps au temps idéal qu’il faut pour se laver les mains. Par exemple, on a tenté avec Shake it Off de Taylor Swift. Une façon ludique de se laver les mains qui occupera même vos enfants !

Rendez-vous sur Wash Your Hands !