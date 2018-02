Virgin Tonic : Walker Texas Ranger et Sylvester Stallone dans les news pour briller à la machine à café !

Hormis parler de la météo et des différents potins qui circulent à votre étage, il n'y a pas grand chose à dire lorsque l'on se retrouve à la machine à café. Alors dans le Virgin Tonic, on vous prépare toujours quelques petites news à glisser dans une conversation. La semaine dernière, on vous a parlé de golf et de la police chinoise et cette semaine, on chage de registre avec Walker Texas Ranger ou encore Sylvester Stallone.

Saviez-vous par exemple que c'estChuck Norris en personne qui chante le générique de Walker Texas Ranger ?

La grand mère de Sylvester Stallone était française, elle venait de Brest.

Pour augmenter votre espérance de vie d'au moins 20%, vous devriez lire au moins 3h30 par semaine.

Allez, maintenant, c'est à vous de briller !