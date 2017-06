Virgin Tonic : Wake Me Up Alarm, l'appli révolutionnaire pour se lever à tous les coups

Chaque matin, c'est la même chose, vous réappuyez inlassablement sur la touche "Snooze" de votre téléphone ou vous ne vous réveillez carrément pas avant la quarantième sonnerie... L'appli "Wake Me Up" pourrait bien sauver vos matinées ! En effet, le principe est simple : la sonnerie ne s'arrêtera pas avant que vous commenciez à marcher avec votre téléphone en poche... De quoi motiver les plus récalcitrants à sortir du lit. Peut-être parce qu'ils ne connaissent pas la technique pour s'endormir en moins d'une minute ?

Sachez qu'apparemment, l'appli devine si vous êtes en train de tricher grâce à des algorithmes plus qu'intelligents ! Alors il n'y a plus qu'à sauter du lit pour marcher. Et à attendre le soir pour tester ce diffuseur d'odeurs qui aide à bien dormir...