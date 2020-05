Virgin Tonic : Voyage au bout de la rue, la guide Michelin qui vous fera bouger à 100 km de chez vous !

Le déconfinement se poursuit doucement et bien que les attestations ne soient plus nécessaires pour se déplacer, d'autres règles sont à respecter : ainsi, on ne peut pas bouger à plus de 100 km de chez soi. Et justement, si jamais l'envie vous prenait d'aller voir ce qui se passe autour de chez vous, sachez que Michelin a sorti un guide intitulé “Voyage au bout de la rue”.

Bouger à 100km de chez vous !

Vous pouvez télécharger ce guide qui propose une liste d’activités à réaliser à moins de 100km de chez vous. Cette édition concernent les villes de Bordeaux, Marseille, Paris, Lyon et Nantes mais d’autres guides seront disponibles d’ici les prochains jours. Rendez vous sur le site, juste ICI !