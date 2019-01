Virgin Tonic : Vous vous rongez les ongles ? Bonne nouvelle, c'est bon pour la santé !

Si se ronger les ongles peut parfois traduire un stress ou une angoisse permanente, ce n'est pourtant pas si péjoratif. Dans le Virgin Tonic, on vous explique même qu'au final, c'est même bon pour la santé : Tenez-vous bien, cette mauvaise habitude (que vous traînez peut-être depuis des années) vous permet en réalité de renforcer vos défenses immunitaires !

Oui, se ronger les ongles est bon pour la santé !

Ainsi, sur Doctissimo, on apprend que selon le Dr Hilary Longhurst, lorsque l'on se ronge les ongles (s'il ne sont pas crasseux ou sales), on "suçote" les bactéries qui s'y trouvent - ce n'est pas glamour, on vous l'accorde. Toujours est-il que c'est ce qui nous permet de renforcer nos défenses immunitaires et donc, de lutter contre les maladies. Alors si jamais vous badigeonnez vos ongles de vernis infâme pour ne plus être tenté(e), peut-être devriez vous revoir vos habitudes !